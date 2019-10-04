» طلب غريب لـ" متحرش" والقضاء يرفضه

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متابعات - أمينة عبد العال

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تقدم المخرج السابق" هارفي واينستين" المعروف إعلاميا بـ" متحرش هوليود" بطلب لنقل محاكمته خارج نيويورك، إلا أن القضاء رفض.

وطلب المنتج الهوليوودي النافذ سابقا، أن تقام محاكمته التي تنطلق في السادس من يناير المقبل، في منطقتي سافوك أو ألباني شمال نيويورك.

وشدد واينستين على أن محاكمته بطريقة عادلة وغير منحازة لا يمكن أن تجرى في نيويورك، ذاكرا خصوصا تأثير التغطية الإعلامية للقضية.

 ورفض قضاة غرفة الاستئناف في المحكمة العليا في نيويورك الطلب المقدم بعد دراسته، من دون تبرير قرارهم.

ويلاحق مؤسس استوديوهات "ميراماكس" و"ذي واينستين كومباني" الذي كان لفترة طويلة من أبرز وجوه هوليوود، بتهمة ارتكاب اعتداءين جنسيين في 2006 على منتجة مساعدة تدعى ميمي هايليي، وباغتصاب امرأة لم يكشف عن هويتها العام 2013.


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