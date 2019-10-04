أول رد من السعودية على فرض رسوم على الطرق

04 أكتوبر 2019 - 09:30 ص

نفى المتحدث الرسمي لوزارة النقل في السعودية ياسر المسفر، ما تم تداوله حول اعتزام الوزارة فرض تعرفيه رمزية على استخدام الطرق ابتداءً من العام 2020.

وأكد المسفر في بيان له، عدم صحة التصريحات المنسوبة لوزير النقل حول تحديد قيمة الرسوم على استخدام الطرق.

ونوّه أن موضوع رسوم الطرق لا يزال قيد الدراسة لحين استكماله، وليس على وشك التنفيذ حتى في عام 2020.

وأشار المسفر إلى أن الوزارة تحتفظ بحقها الكامل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد كل ينشر من معلومات مغلوطة أو يسيء لها وفق الأنظمة المرعية المعمول بها في البلاد.