أول قرار لـ "ميتشو" بعد مباراة المقاصة

04 أكتوبر 2019 - 09:21 ص

قرر الصربى "ميتشو" مدرب نادى الزمالك، عدم منح لاعبيه راحة من التدريبات بعد انتهاء مباراة مصر المقاصة بالأمس والتى انتهت بفوز الأبيض بهدف نظيف.

وفضل المدرب خوض التدريبات الجماعية بشكل طبيعى مساء اليوم على ملعب النادى بميت عقبة، والاستعداد بقوة لمواجهة نادى مصر فى المباراة المقرر لها يوم الأحد فى الجولة الثالثة من عمر مسابقة الدوري.

ومن المنتظر أن يخوض اللاعبون الأساسيين تدريبات استشفائية خوفًا من تعرضهم للإجهاد، على أن يقوم البدلاء والذين لم يشاركوا أمام المقاصة بخوض تقسيمة لتجهيزهم جميعًا.