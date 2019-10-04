سموحة يستدرج إنبي فى افتتاح الجولة الثالثة بالدورى

04 أكتوبر 2019 - 09:16 ص

يقص نادى سموحة شريط افتتاح الجولة الثالثة لمسابقة الدورى الممتاز، حينما يستضيف نظيره إنبى على إستاد الإسكندرية فى الثامنة مساء اليوم.

ويدخل الفريقين بحثاً عن تحقيق أول فوز لهما بمسابقة الدوري، بعدما خسر سموحة من الأهلى فى الجولة الأولى للدوري ثم تعادل مع المقاولون العرب بهدفين لكل فريق فى الجولة الثانية للمسابقة بينما خسر إنبى من بيراميدز بأربعة أهداف دون رد ثم تعادل مع طلائع الجيش بهدف لكل فريق.

ومن جانبه طالب حسام حسن المدير الفنى لسموحة لاعبيه، بحصد النقاط الثلاث للمباراة، لضمان الدول المربع الذهبى مبكرا

فيما نبه على ماهر مدرب أنبى على للاعبيه، بضرورة التخلى عن الأخطاء الساذجة التى وقع فيها بعض لاعبي الفريق الجولات الماضية.