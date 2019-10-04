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رئيس أسوان يهدد بإذاعة لقاء الأهلى أرضيا فقط

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أعلن أحمد سليمان رئيس نادى أسوان، إذاعة مباراة فريقه أمام الأهلى، والمقرر لها عصر غد ضمن الجولة الثالثة لمسابقة الدورى، على القنوات الأرضية فقط.

وأكد رئيس أسوان خلال تصريحات له، أنه لم يتم التوصل لحل بخصوص البث الفضائي مع الشركة الراعية حتى الآن".

وخسر أسوان المباراة الأولى أمام المقاصة بثلاثية مقابل هدفين، قبل التعادل أمام إف سي مصر في الجولة الثانية، فيما حقق الأهلي فوزين أمام سموحة بهدف، والإنتاج الحربي برباعية نظيفة.


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