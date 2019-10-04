  • الجمعة 04 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر11:58 ص
بحث متقدم
بعوضة

4 آلاف بالمستشفيات .. دولة عربية تعلن الطواريء بسبب بعوضة

غاندي

مجهولون يسرقون رفات المهاتما غاندي.. لهذا السبب

فيسبوك

خطة أمريكية بريطانية للسيطرة على "فيسبوك"

أمير مرتضى منصور

غرامية مالية كبيرة على ثنائى الزمالك

عمرو أديب

أديب: الناس هترجع البنزين القديم.. لهذا السبب

ديمي لوفاتو

فنانة شهيرة بعد زيارتها لإسرائيل: " آسفة"

ارشيف

تعليق غير متوقع من الاتحاد الأوربي علي " المرشح السجين"

السيسي

حواس : السيسي هو " المنقذ"

مرتضى منصور

16 بلاغا من مرتضى منصور ضد مجلس "الخطيب"

تركي آل شيخ

تدوينه مثيرة من «آل شيخ» تشعل مواقع التواصل

رئيس الوزراء العراقي: مندسون اختطفوا المظاهرات

الحياة السياسية

عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي
عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي

الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

«المالكي» يتوعد إسرائيل بهذا الرد

#

المرشح التوافقي لرئاسة الحكومة السودانية: سأكون رئيس وزراء لكل الشعب

#

رئيس الوزراء ينعى الرئيس التونسي الراحل

#

العراق: واجهنا "صفقة القرن" بشكل مشرّف

العراق

رئيس الوزراء العراقي

المظاهرات

أكد عادل عبد المهدي رئيس الوزراء العراقي ، من خطورة استمرار  المظاهرات  في جميع المحافظات، لافتا إلي أن الوضع في البلاد خطير.

وقال عبد المهدي، في لقاء بثه التلفزيون العراقي الرسمي: "ندعو إلى إعادة الحياة إلى طبيعتها في جميع المحافظات واحترام القانون".

وعلل عبد المهدي، التصعيد في التظاهر بات يؤدي إلى إصابات وخسائر في الأرواح ونحن نضع ضوابط صارمة لعدم استخدام العنف المفرط".

وأعلن رئيس الوزراء العراقي أنه تم الاتفاق مع مجلس القضاء على إطلاق سراح المعتقلين ممن لم يرتكب جرائم جنائية، مؤكدا أن بعض الشعارات المرفوعة كشفت عن محاولة اختطاف الاحتجاجات وتضييع مطالبها المشروعة.

وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستصوت على قانون لمنح الأسر الفقيرة أجرا أساسيا، كما دعا مجلس النواب للسماح باستكمال تشكيلة مجلس الوزراء بعيدا عن المحاصصة، مؤكدا رفع اقتراحات لإصلاح النظام الانتخابي بما يمنع المحاصصة.

وقال رئيس الوزراء:

"قدمنا قبل أيام ألف موظف حكومي متهم بالفساد إلى المحاكمة ولا توجد حلول سحرية ولا يمكن للحكومة أن تحقق كل المطالب خلال سنة واحدة".

وارتفع أمس الخميس عدد ضحايا المظاهرات في عموم العراق إلى 29 قتيلا، والمصابين إلى أكثر من ألف مصاب.

وكانت السلطات العراقية قد قطعت خدمات الإنترنت بشكل كامل عن بغداد، وكذلك المناطق الأخرى في جنوب ووسط البلاد، التي تشهد استمرارا للاحتجاجات الشعبية.

وفي وقت سابق، أفاد مصدر أمني عراقي بأن قوات الأمن أطلقت الغاز المسيل للدموع لمنع المتظاهرين من اقتحام مطار بغداد.

وتشهد مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات في العراق، تظاهرات غاضبة منذ مساء الثلاثاء ، للمطالبة بالإصلاح.

وأعلن رئيس الوزراء العراقي، عادل عبد المهدي، في وقت سابق، حظر التجول في بغداد حتى إشعار آخر، على خلفية المظاهرات التي تشهدها مناطق متفرقة من بغداد والمحافظات.

https://www.facebook.com/sharqiyatv/videos/558048031601738/?t=4

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» قتلي وجرحي في عمليات إرهابية بالسودان
» 6 حالات تسمم بسبب الفسيخ بالإسكندرية
» "الوزراء" يقرر إنشاء حى جديد باسم "الطالبية"
» اقتصادي: الاحتياطي النقدي سيصل إلى 50 مليار دولار عام 2020
» راقصة شهيرة تثير الهلع في أميريكا
» موعد إعلان قائمة «الفراعنة» لمعسكر بتسوانا
» وزير النقل: وصول أول دفعة جرارات جديدة للسكة الحديد في هذا الموعد
» «العجلات الحربية» يختتم تدريباته استعدادا لمواجهة "المقاولون"
» طلب غريب لـ" متحرش" والقضاء يرفضه
» رجل ينتقم من زوجته السابقة بـ" قنبلة"
» روسيا: أقوي كاسحة جليد في العالم في حيز التنفيذ

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:10 م

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:55

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:10

  • مغرب

    17:42

  • عشاء

    19:12

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف