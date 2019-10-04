الغرف التجارية: انخفاض أسعار المحروقات بداية لهذا الأمر الهام

04 أكتوبر 2019 - 01:10 ص

قال إبراهيم العربي، رئيس اتحاد الغرف التجارية، إن تخفيض أسعار المحروقات يعد خطوة من خطوات الاقتصاد الحر، وبداية جني ثمار تحرير سعر الصرف، مضيفًا أن انخفاض أسعار البنزين سيؤدي إلى هبوط أسعار الكثير من السلع، مثل الخضروات، والفواكه، واللحوم، أي كل منتج سيتخدم وسائل النقل.

