» توفيق عكاشة: "أبوس جزمكم اتفرجوا عليا"

03 أكتوبر 2019 - 10:20 م

طالب الإعلامي توفيق عكاشة، الشعب المصري بمشاهدة حلقاته التي تسعى لتوعيته بالمؤامرات التي تحاك ضده، قائلًا: "أبوس جزمكم يا شعب مصر اتفرجوا عليا، عشان تعرفوا حقيقة المؤامرة التي تحاك ضد مصر".



وأضاف "عكاشة"، خلال تقديمه برنامج "مصر اليوم"، المذاع على فضائية "الحياة"، مساء الخميس، أن مصر يطبق عليها حاليًا حروب الجيل الخامس بكل كامل، لافتَا إلى هذه الحروب تستخدم الإعلام الإلكتروني الغير مسيطر عليه، وفكرة إغلاق هذا الإعلام ليس حلًا.



وتابع أن بعض المواطنين قام باللجوء إلى الإعلام الخارجي المعادي للدولة، عندما وجدوا الإعلام المصري لا يتكلم في السياسية، معقبًا: "الإعلام الخارجي مسموم، وهذا يعني أننا قدمنا الشعب المصري على صينية من ذهب لأعداء مصر".



ولفت إلى أن الشعب المصري عاشق للأمن والأمان، لأنه يعيش منذ أكثر من 9 آلاف عام في أمن وأمان، وبعد نجاح القيادة السياسية في تحقيق الاستقرار، بعد إنتشار الفوضى يسعى الشعب المصري لتحقيق رغباته الاقتصادية.



وشدد على ضرورة الحفاظ على الجيش المصري بكل قوة، لأنه العمود الثابت الذي يحافظ على عرش الشعب، معقبًا: "لازم نقف كالبنيان المرصوص حول مؤسسات الدول أي خلل في أعمدة مؤسسات الدولية فسيسقط الشعب وليس الرئيس أو الحكومة، الشعوب مستمرة ولكن الحكومات زائلة ومتغيرة".













