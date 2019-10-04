زاهي حواس : الرئيس السيسي انقذ مصر من الانهيار

04 أكتوبر 2019 - 12:40 ص

قال الدكتور زاهي حواس، وزير الآثار الأسبق، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنقذ مصر في عام 2013، مضيفًا: «لولاه كانت تحولت مصر مثل دولة العراق».



وأضاف «حواس»، خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه خلال فترة الانفلات الأمني كان يقوم بإيقافه «شوية عيال» وهو في منصبه وزيرًا للآثار من أجل النظر في بطاقته الشخصية.



وأكد وزير الآثار الأسبق، أن مصر لن تنهار أبدا، وأن الرئيس عبد الفتاح السيسي جاء وأنقذها.



وكشف زاهي حواس، أن «أبو الهول» يرسل رسالة إلى المصريين مفادها أن مصر عظيمة مهما يحدث لها، فشعبها قوي ومصر أعظم وأجمل بلد في العالم.













