رئيس الإكوادور يعلن حالة الطوارئ في البلاد

04 أكتوبر 2019 - 12:20 ص

أعلن رئيس الإكوادور، لينين مورينو، يوم الخميس، حالة الطوارئ في عموم أنحاء البلاد على خلفية موجة احتجاجات واسعة على الإجراءات الاقتصادية الأخيرة للحكومة.



وقال موريني، في كلمة مسجلة ألقاها بهذا الصدد: «بهدف حماية النظام والهدوء وأمن المواطنين والسيطرة على هؤلاء الذين يحاولون بث الفوضى، أعلنت حالة الطوارئ على المستوى الوطني».



وأشار رئيس الإكوادور، متوجها إلى المتظاهرين، إلى أن حكومة بلاده مستعدة دائما للحوار من أجل حل المشاكل العالقة.



وشهدت أنحاء الإكوادور المختلفة، يوم الخميس، إضرابا عاما للعاملين في قطاع النقل، الذين يحتجون على إلغاء الإعانات الحكومية للوقود، والتي جرى تقديمها منذ 4 عقود، مما أسفر عن ارتفاع حاد لأسعار الديزل والبنزين.

