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الأمم المتحدة:

12 ألف طفل قتلوا أو شوهوا في 4 أعوام بأفغانستان

عرب وعالم

أفغانستان
أفغانستان

المصريون ووكالات

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أعلنت الأمم المتحدة، مقتل أو تشوّه أكثر من 12 ألفا و500 طفل أفغاني في الفترة ما بين 2015 و2018.
وأفاد التقرير الرابع للأمم المتحدة حول انعكاسات الحرب على الأطفال في أفغانستان، بأنه "تم توثيق 14 ألف حالة انتهاك لحقوق للأطفال في أفغانستان، بينها القتل والجرح والتشويه، واستخدامهم كمقاتلين، والتحرش الجنسي، في السنوات الأربع الماضية".
وأشار التقرير إلى أن "طالبان وتنظيم داعش يواصلان استخدام الأطفال كمقاتلين"، مؤكدا "استهداف أكثر من 800 مدرسة ومستشفى في أفغانستان في الفترة ما بين 2015 و2018".
وتشهد أفغانستان منذ سنوات مواجهات وأعمال عنف شبه يومية بين عناصر الأمن والجيش من جهة، وعناصر طالبان من جهة أخرى، تسفر عن سقوط قتلى من الطرفين، فضلاً عن عمليات جوية تنفذها الطائرات الحكومية وطائرات التحالف الدولي.
ومؤخرا، سعت واشنطن لفتح نوافذ حوار مع حركة "طالبان" بهدف إنهاء دوامة العنف.
وتصر "طالبان" في المقابل على خروج القوات الأمريكية من أفغانستان كشرط أساسي للتوصل إلى سلام مع الحكومة الأفغانية. -

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