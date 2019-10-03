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واشنطن توافق على بيع 150 صاروخًا لأوكرانيا

عرب وعالم

الخارجية الأمريكية
الخارجية الأمريكية

المصريون ووكالات

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وافقت وزارة الخارجية الأمريكية، الخميس، على بيع 150 صاروخا من طراز "جافلين" المضادة للدبابات بقيمة 39.2 مليون دولار إلى أوكرانيا.وأثار الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، المسألة مع نظيره الأمريكي، دونالد ترامب، خلال محادثة هاتفية نشر البيت الأبيض نصها الأسبوع الماضي حيث أصبحت محركًا رئيسيًا لتحقيق يهدف إلى عزل الأخير.
وقالت الخارجية في بيان، إنها أبلغت الكونغرس رسميًا اعتزام الإدارة المضي قدمًا في بيع أوكرانيا 150 صاروخا من طراز "جافلين" مقابل 39.2 مليون دولار.
وأوضحت الوزارة أنها "سلّمت وكالة التعاون الأمني الدفاعي الشهادة المطلوبة لإخطار الكونغرس بهذا البيع المحتمل".
ونقلت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية عن أشخاص مطلعين على الأمر (لم تحدد هوياتهم)، قولهم إن الإدارة وافقت على صفقة بقيمة 39.2 مليون دولار للصواريخ المضادة للدبابات الأسبوع الماضي، تضم أيضًا 10 منصات إطلاق.
ويصنع نظام الصواريخ "جافلين" في إطار مشروع مشترك بين شركتي "رايثيون" ولوكهيد مارتن".
وأعرب زيلينسكي عن استعداده لشراء مزيد من صواريخ "جافلين" من الولايات المتحدة لأغراض دفاعية، خلال مكالمة هاتفية مع ترامب نشره البيت الأبيض نصها الأسبوع الماضي.وفي 24 سبتمبر/ أيلول الماضي، بدأ مجلس النواب الأمريكي، حيث يتمتع الديمقراطيون بأغلبية، تحقيقًا رسميًا، بهدف مساءلة ترامب، بدعوى أنه شجع خلال مكالمة هاتفية، زعيم دولة أجنبية على إجراء تحقيق قد يُضر بمنافس محتمل لترامب في الانتخابات الرئاسية المقبلة، وهو الديمقراطي جو بايدن.
وكشف البيت الأبيض فحوى مكالمة هاتفية أجراها ترامب مع نظيره الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، في 25 يوليو/ تموز الماضي، لتهنئته بفوزه بالانتخابات الرئاسية.
ويقول الديمقراطيون إن ترامب ضغط على زيلينسكي مرارًا لفتح تحقيق حول أنباء عن أن بايدن، حين كان نائبًا للرئيس الأمريكي السابق، باراك أوباما، هدد بوقف المساعدات الأمريكية لكييف، إذا لم تتم إقالة أحد مسؤولي الإدعاء؛ لأنه كان يحقق في قضية تخص شركة غاز على صلة بنجل بايدن.
ويلقى التحقيق في عزل ترامب دعمًا كبيرًا من الديمقراطيين في مجلس النواب، لكن من غير المرجح أن يتم تمريره في مجلس الشيوخ، الذي يهيمن عليه الحزب الجمهوري. -

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