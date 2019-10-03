» الزمالك يحقق فوزًا غاليًا على المقاصة بهدف «زيزو»

حقق الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك فوزًا غاليًًا على مصر المقاصة، بهدف دون رد، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.



سجل هدف الزمالك الوحيد أحمد سيد زيزو في الدقيقة 56 من عمر المباراة.



بهذا الفوز، رفع الزمالك رصيده إلى 6 نقاط محققاً العلامة الكاملة فى أول مباراتين له بالدورى عقب الفوز على الاتحاد واليوم على الفريق الفيومى، بينما توقف رصيد الأخير عند 3 نقاط حصدها من الفوز على أسوان فى الجولة الأولى بثلاثة أهداف مقابل هدفين.

الشوط الأول

بدأ المقاصة اللقاء بأفضلية هجومية عن الزمالك ومع مرور أول خمس دقائق بدأ الفريق الأبيض فى السيطرة على زمام الأمور من خلال الضغط المتقدم وحصار لاعبى الفريق الفيومى فى وسط ملعبهم وحصل طارق حامد على أول إنذار فى اللقاء فى الدقيقة 12 ليواصل الأبيض ضغطه على الفريق الفيومى بحثاً عن تسجيل الهدف الأول.

وواصل الفريقان عمليات البحث عن الهدف الأول وطالب فريق المقاصة باحتساب ركلة جزاء بداعى دفع محمود علاء لباولن فوافى داخل منطقة الجزاء ولكن طالب الحكم محمد عادل باستمرار اللعب فى الدقيقة 28 ثم رد الزمالك بهجمة خطيرة عن طريق شيكابالا الذى هيأ الكرة لإمام عاشور ليحولها بتسديدة خارج شباك المقاصة ثم حصل عمرو مرعى مهاجم المقاصة على إنذار أصفر فى الدقيقة 30 نتيجة لمس الكرة باليد.

وأجرى الجهاز الفنى للزمالك ونظيره فى المقاصة أول تغيير فى الدقيقة 37 حيث دفع جهاز الفريق الأبيض بالمغربى خالد بوطيب بدلاً من إمام عاشور الذى تعرض لإصابة واستكمل اللقاء قبل أن يستبدله الصربى ميتشو المدير الفنى للفريق وخرج باولن فوافى من المقاصة مصاباً وحل بدلا منه ميدو جابر فى نفس الدقيقيقة وواصل الأبيض الضغط على المقاصة بحثاً عن الهدف الأول دون جدوى.

الشوط الثانى

واصل الزمالك ضغطه وسط تراجع المقاصة ونجح أحمد سيد زيزو فى تسجيل الهدف الأول للفريق الأبيض من تسديدة فى مرمى الفريق الفيومى فى الدقيقة 56 وأجرى الفريق الفيومى تغييره الثانى بنزول محمد إبراهيم فى الدقيقة 59 بدلا من هانى سعيد وبعدها بدقيقة خرج شيكابالا مُصابا ودفع الصربى ميتشو بالمغربى أشرف بن شرقى بدلا منه حيث كشف جهاز الزمالك إن إصابة شيكابالا فى العضلة الضامة.

وضغط المقاصة وسط محاولات غير مكتملة على مرمى عواد وسط هدوء فى مجريات الأمور بالملعب وانحصار الكرة فى وسط الملعب بين الفريقان قبل أن يفضل ميتشو تأمين خط وسطه بإجراء التغيير الثالث للزمالك بالدفع بمحمود عبد العزيز بدلا من أحمد سيد زيزو ثم دفع جهاز المقاصة بصلاح أمين فى الدقيقة 75 فى آخر تغييرات الفريق الفيومى بدلاً من عبد الله مجدى وأشهر الحكم محمد عادل إنذار لأيمن عبد العزيز مدرب الفريق الأبيض نتيجة اعتراضه على أحد الكرات المحتسبة لمصر المقاصة.

واستمر نشاط المقاصة بحثاً عن إدراك هدف التعادل وتعرض محمود عبد العزيز "زيزو" لإصابة قوية فى الدقيقة 90 ليغادر الملعب ويحتسب الحكم 6 دقائق وقت بدل ضائع استكملها الزمالك بـ10 لاعبين لاستنفاذ التغييرات بجانب عدم قدرة زيزو على استكمال اللقاء وسقط محمد إبراهيم فى الدقيقة 96 داخل منطقة جزاء الزمالك مُطالباً باحتساب ركلة جزاء للمقاصة بعد تدخل النقاز معه ولكن الحكم أشار بالاستمرار وحصل المقاصة على أكثر من ركنية ثم انتهى الأمر بحصول صلاح أمين على ركلة حرة على حدود منطقة الجزاء نفذت بشكل رائع وحولها عواد إلى خارج مرمى الزمالك ليحصد الأبيض الثلاث نقاط.