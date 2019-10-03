ارتفاع طفيف في أسعار الدولار خلال التعاملات المسائية

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حسن علام- متابعات

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الجنية

شهدت أسعار الدولار، خلال التعاملات المسائية ارتفاعًا طفيفًا، حيث بلغت قمية الزيادة قرشًا واحدًا، في 3 بنوك مع نهاية اليوم، مقارنة بمستواها في التعاملات الصباحية، بينما استقر في 7 بنوك أخرى.

وارتفع سعر الدولار قرشا واحدا في بنكي كريدي أجريكول والبركة ليسجل 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.

وصعد سعر الدولار قرشا واحدا في مصرف أبو ظبي الإسلامي إلى 16.27 جنيه للشراء، و16.37 جنيه للبيع.

واستقر سعر العملة الأمريكية في بنكي الأهلي، ومصر عند 16.23 جنيه للشراء و16.33 جنيه للبيع.

وظل سعر العملة الأمريكية ثابتا في البنك العربي الأفريقي عند 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع.

واستقر سعر الدولار في بنك الإسكندرية عند 16.23 جنيه للشراء، و16.33 جنيه للبيع.

وحافظ سعر الدولار على مستواه في بنكي التجاري الدولي، والتعمير والإسكان عند 16.24 جنيه للشراء و16.34 جنيه للبيع.

وبقى سعر الدولار مستقرا في بنك قناة السويس عند 16.26 جنيه للشراء، و16.36 جنيه للبيع.


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