عناق حار بين خطيبة خاشقجي وأغنى رجل في العالم

03 أكتوبر 2019 - 08:53 م

تناقل نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة تظهر فيها خديجة جنكيز، خطيبة الصحفي السعودي الراحل، جمال خاشقجي خلال مراسم أقيمت، أمس الأربعاء، في إسطنبول بالذكرى السنوية الأولى لمقتله وهي تحتضن مالك صحيفة واشنطن بوست جيف بيزوس أغنى رجل في العالم وتعانقه بشدة.

وأثارت الصورة جدلا كبيرًا على مواقع السوشيال ميديا، وهاجمها البعض بسبب هذه الصورة التي اعتبروها غير لائقة كونها مسلمة وفي ظروف لا تسمح بهذا الأمر.

وأعاد الأمير السعودي عبدالرحمن بن مساعد نشر الصورة على صفحته الرسمية بتويتر، قائلا: “لجمال خاشقجي رحمه الله أبناء بررة عبر عن مواقفهم ابنه صلاح بوضوح في أمريكا قبل 10 شهور في الإعلام الأمريكي وغرد بذات الموقف الرافض لاستغلال قضية والده ضد بلاده وعن ثقته في قيادة وقضاء بلده وهذا موقف مشرف وكريم وغير مستغرب.. موقف جعل ما تقوم به خطيئة خاشقجي ومن خلفها هباءً منثورا”.

فيما قال خالد المطرفي : “المسلمة #خديجة_جنكيز تحتضن مالك صحيفة #واشنطن_بوست #چيفبيزوس على الطريقة #الأردوغانية، تاجرت بقضية #جمال_خاشقجي حتى وصل بها الأمر إلى هذا الحد المخزي!”.

لجمال خاشقجي رحمه الله أبناء بررة عبر عن مواقفهم ابنه صلاح بوضوح في أمريكا قبل 10 شهور في الإعلام الأمريكي وغرد بذات الموقف الرافض لاستغلال قضية والده ضد بلاده وعن ثقته في قيادة وقضاء بلده وهذا موقف مشرف وكريم وغير مستغرب.. موقف جعل ماتقوم به خطيئة خاشقجي ومن خلفها هباءً منثورا pic.twitter.com/vf6BBs4muM — عبدالرحمن بن مساعد (@abdulrahman) October 2, 2019







