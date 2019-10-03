مسلسل للشهيد «المنسي».. تعرف على الفنان الذي سيجسده

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المنسي
المنسي

حسن علام- متابعات

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امير كرارة

المنسي

مسلسل الاختيار

نشر النجم أمير كرارة، صورة لبطل الصاعقة الراحل العقيد أحمد صابر المنسي، قائد كتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد بمدينة رفح عام 2017، والذي سوف يجسد شخصيته في مسلسل «الاختيار»، المقرر عرضه رمضان 2020.


وعلق «كرارة»، على الصورة، عبر حسابه الشخصي على «فيس بوك»، قائلًا: «شرف ليا تقديم شخصيه البطل الشهيد احمد منسي رمضان 2020 مسلسل(الاختيار) اخراج بيتر ميمي وتاليف باهر دويدار ومدير تصوير حسين عسر انتاج سنرجي تامر مرسي».

ووجه النجم، التحية للقوات المسلحة لاختيارة لتجسيد شخصية المنسي، قائلًا: «وتحيه وتقدير وشكر لجيش مصر العظيم علي الثقه الغاليه وتحيا مصر».


ويتناول مسلسل «الاختيار»، يتناول لأول مرة فى الدراما المصرية، حياة قائد الكتيبة 103 صاعقة الذي استشهد في كمين مربع البرث، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء

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