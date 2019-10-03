» حسنى عبد ربه يعقد قرانه على ميرنا غيط

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المصريون

الإسماعيلي

عقد قران

حسني

عقد حسني عبد ربه قائد فريق الاسماعيلي والمنتخب الوطني السابق، قرآنه اليوم الخميس، علي ميرنا غيط ابنة علي غيط نجم الدراويش الأسبق بحضور الأقارب والأصدقاء.

وكان القيصر قد قرر اعتزال الساحرة المستديرة عن عمر يناهز 35 عامًا، بعد مسيرة حافلة في الملاعب المصرية والعربية والأوروبية.

القيصر من مواليد الأول من نوفمبر 1984، ويمتلك مشوارًا متميزًا مع الساحرة المستديرة وله شعبية كبيرة فى الوطن العربي والإفريقي لما قدمه مع أندية الإسماعيلي، والأهلي الإماراتي، واتحاد جدة، والنصر السعودي، وكذلك نادى ستراسبورج الفرنسى، بجانب وجوده مع منتخب مصر الأول والشباب خاصة وأنه حصل على أفضل لاعب في البطولة الأفريقية التي أقيمت في غانا عام 2008، وأصبح جزءًا لا يتجزأ من تاريخ الكرة المصرية.


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