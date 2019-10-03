«ميتشو» يعلن تشكيل الزمالك أمام المقاصة

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الزمالك

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 أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بنادي الزمالك بقيادة الصربي ميتشو، تشكيل فريقه لمواجهة مصر للمقاصة في الثامنة مساء اليوم على ملعب السلام، ضمن منافسات الجولة الثانية من الدوري العام.

وجاء التشكيل على النحو التالي:

محمد عواد في حراسة المرمى

عبد الله جمعة - محمود علاء - محمد عبد الغني - حمدي النقاز في خط الدفاع

طارق حامد - فرجاني ساسي - أحمد سيد زيزو - إمام عاشور - محمود عبدالرازق شيكابالا فى خط الوسط

مصطفي محمد فى خط الهجوم

ويجلس على دكة البدلاء اللاعبون:  محمد أبو جبل - محمود الونش - محمد عبد الشافي - خالد بو طيب - محمد أونجم - أشرف بن شرقي - محمود عبد العزيز.

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