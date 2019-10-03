  • الخميس 03 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر08:54 م
بحث متقدم
أرشيفية

رسميًا.. انخفاض أسعار البنزين 25 قرشًا

المنسي

مسلسل للشهيد «المنسي».. تعرف على الفنان الذي سيجسده

الزمالك والمقاصة

بث مباشر.. مباراة الزمالك ومصر للمقاصة

أرشيفية

الأزهر يطلق حملة «جنة» لمناهضة العنف ضد الأطفال

الغاز

تخفيض سعر الغاز و6 منتجات أخرى

صلاح

«الداعية» محمد صلاح..أجانب يعلنون إسلامهم بفضله

ارشيفية

«لافروف» يفجر مفاجأة مدوية عن «مبارك»

الطلاب الأردنيون

إخلاء سبيل الأجانب المتهمين بالتظاهر «بناءً على هذا الطلب»

الملك سلمان

الملك سلمان يصدر أمرًا ملكيًا جديدًا

البنك المركزي

الاحتياطي الأجنبي يبلغ أكبر مستوى في تاريخ البلاد

رسالة «ديسابر» للاعبي بيراميدز بعد الفوز على طنطا

الرياضة

ديسابر
ديسابر

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

«بيراميدز» يبحث مواصلة قطار الانتصارات على حساب طنطا

#

بيراميدز يخطف تأهلًا تاريخيًا أمام شباب بلوزداد

#

بالفيديو.. الزمالك بطل كأس مصر للمرة الـ 27 فى تاريخه

#

بيراميدز في ورطة قبل مواجهة الزمالك بنهائي الكأس

المصريون

طنطا

بيراميدز

أبدى الفرنسي سيباستيان ديسابر، مدرب فريق بيراميدز، رضائه التام عن فوز فريقه على مضيفه طنطا، في المباراة التي جمعتهما اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من بطولة الدوري العام.

وقال ديسابر خلال تصريحات تليفزيونية عقب المباراة "الفريق قدم مستوى طيب خلال الشوط الأول، وتراجع المستوى في منتصف الشوط الثاني بعد إصابة عبدالله السعيد صانع العاب الفريق وذلك لتأثره بأرضية الملعب".

وأشار ديسابر إلى أنه يعمل على الدفع بجميع اللاعبين فى المباريات خلال الفترة المقبلة، وعدم الاعتماد على لاعبين بعينهم بسبب المشاركة في بطولة الكونفدرالية الإفريقية والتي تحتاج جاهزية جميع اللاعبين.

وقال ديسابر أن فريقه سوف يبدأ للمباراة القادمة أمام طلائع الجيش والاستعداد لها بصورة جيدة حتي يحقق الفوز الثالث على التوالى.

فاز فريق بيراميدز على مضيفه طنطا بهدفين مقابل هدف واحد بعد انتهاء مواجهتهما التي أقيمت بين الفريقين عصر اليوم على ملعب نادي طنطا، والتي جاءت ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (3)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الرجاء المغربي يتأهل إلى دور الـ16 بالبطولة العربية
» حسنى عبد ربه يعقد قرانه على ميرنا غيط
» «الذهب» يواصل الصعود ويسجل هذا الرقم
» قرار جديد في قضية الطفلة جنة «ضحية تعذيب جدتها»
» رسالة «ديسابر» للاعبي بيراميدز بعد الفوز على طنطا
» «حزب الله» يًعلق على تصريحات «بن سلمان» بشأن إيران
» حسام البدري يعلن قائمة المنتخب
» اجتماع طارئ في الرياض بمشاركة مسؤول قطري بارز
» لهذا السبب.. تعطيل العمل بالبنوك الأحد المقبل
» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أسوان
» مقتل 11 عراقيًا أثناء احتجاجات الليلة الماضية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف