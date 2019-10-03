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«حزب الله» يًعلق على تصريحات «بن سلمان» بشأن إيران

عرب وعالم

أرشيفية
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حسن علام- متابعات

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إيران

بن سلمان

حزب الله \

علق نعيم قاسم، نائب الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، على كلام لولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، في الوقت الذي حذر فيه من أن المنطقة كلها ستتأثر في حال العدوان على إيران .

وقال قاسم في تصريحات متلفزة: "السعودية تعتقد أنها تستخدم الولايات المتحدة الأمريكية في مواجهة إيران، لكن حقيقة الأمر، واشنطن هي التي تستخدم السعودية في المنطقة".

وتابع "السعودية تخلت عن القضية الفلسطينية، وتتخذ كل الإجراءات لضمان راحة إسرائيل في المنطقة".

وأضاف نائب الأمين العام لـ"حزب الله"، "كلام ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان عن تفضيله الحل السياسي مع إيران يعتبر مجرد تصريحات إيجابية، غير مصحوبة بإجراءات عملية".

وأكمل "السعودية هي التي تمتنع عن الجلوس مع إيران، لمناقشة أمن المنطقة".

واستطرد "لدي قناعة بأن العدوان على إيران لن يكون محدودًا ولا محصورًا، وبالتالي كل المنطقة ستتأثر".

وأوضح "كل المنطقة ستتأثر بهذا العدوان، نظرا لانتشار القواعد الأمريكية في المنطقة، ولمشاركة بعض العرب في هذا الأمر".

وأردف "حين أتحدث عن السعودية والإمارات، فأنا أتحدث عن أذرع لخدمة السياسات الأمريكية والإسرائيلية في المنطقة".



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