» «فايلر» يعلن قائمة الأهلي لمواجهة أسوان

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أعلن الجهاز الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي بقيادة رينيه فايلر، قائمة فريقه لمواجهة أسوان، المقرر لها الثالثة عصر السبت، ضمن منافسات الأسبوع الثالث بالدوري العام.

وضمت القائمة كلًا من:

شريف إكرامي ومحمد الشناري ورامي ربيعة وياسر إبراهيم ورمضان صبحي وحمدي فتحي ووليد أزارو ووليد سليمان وأيمن أشرف وحسين الشحات.

وأليو ديانج وعمرو السولية ومحمد مجدي أفشة وعلي معلول وأحمد الشيخ ومحمود وحيد وأحمد فتحي وحسام عاشور.

وصلاح محسن وجونيور أجايي وجيرالدو ومحمد هاني ومصطفى شوبير


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