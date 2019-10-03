» بتهمة الرشوة.. ضبط رئيس وحدة الرصد البيئي بالقاهرة

03 أكتوبر 2019 - 05:27 م

نجحت هيئة الرقابة الإدارية اليوم، في ضبط رئيس وحدة الرصد البيئي بمحافظة القاهرة، أثناء تقاضيه مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات النظافة بنطاق حي شرق مدينة نصر.





وكانت تلك المبالغ مقابل تجديد ترخيص عمل لشركته، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.





وتمكنت الهيئة أيضًا، من ضبط عدة جرائم متنوعة، تورط فيها مسئولون ببعض الشركات العامة، وموظفون بالجهاز الإداري للدولة، ومنتحلي صفة موظف عمومي.



