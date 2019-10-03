مفاجأة.. «كاف» يدعو الزمالك لحضور قرعة دوري الأبطال

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تلقي مجلس إدارة نادي الزمالك، اليوم الخميس، خطابا من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) من أجل حضور قرعة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومن المقرر أن تُسحب القرعة يوم الأربعاء المقبل بأحد فنادق مدينة 6 أكتوبر.

ويعد مصير نادي الزمالك معلقا في البطولة لعدم حسم أزمة مباراته أمام جينيراسيون فوت، لانسحاب الفريق السنغالي من مباراة الإياب، اعتراضا على نقلها من ملعب بتروسبورت إلى برج العرب.

لكن حكم اللقاء اعتبر الفريق السنغالي منسحبا والزمالك فائزا (3-0) اعتباريا.

وسيحسم الاتحاد الإفريقي هذه الأزمة في اجتماع طارئ سيقام يوم الثلاثاء المقبل.


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