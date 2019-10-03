الديهي: أنا مقاتل مش مهني

03 أكتوبر 2019 - 02:07 م

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جمال عيد، رد على مطالبته له بالأمس بالكشف عن مصادر أمواله، في تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اتهمه خلالها بعدم المهنية.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، مخاطبًا جمال عيد: "أنا نموذج للرجل الذي لا يباع ولا يشترى، ومش على رأسي بطحة، ولا يمكن أن يكون هناك من يمسك يدي ليوجعها؛ لأنني أقطعها أولى، وقضيته هذه البلد، والكلمة أمانة والكلمة شرف، أنا مقاتل مش مهني".

وتابع "الديهي"،: "أنت كذاب، أنا لا يشرفني أن تظهر معي على الهواء، ومقولتش تظهر معايا على الهواء، أنا كبيري الحق، أنا قولت أطلع قولي مصادر اموالك من فين، وأن لم اعتاد أن اتراجع، واتخير من أعادي ومن أحتقره وأنت ليس من ضمنهم، أنا طريقي واضح ومتاخدنيش في شوارع جانبيه".