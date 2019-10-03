» "اسوديتي أوي" تضع فنانة شهيرة في موقف محرج

تعرضت الفنانة سلمى أبو ضيف، لحالة من التنمر من قبل بعض متابعيها، حيث شاركت جمهورها بصور جديدة لها، وعادة ما تتلقى الصور عددًا من التفاعلات والتعليقات.، لكن هذه المرة تلقت "سلمي" تعليق "غير لائق".

نشرت سلمى أبو ضيف عبر حسابها الشخصي على "إنستجرام"، صورة ظهرت فيها بفستان "بولكا دوتس"، قصير وبكم واحد، ‏أظهر قدميها، وعلقت عليها ببعض الأرقام "‏XVX 17.‎ ‏"‏

علقت إحدى المتابعات على صورة سلمى، قائلة: "أسوديتي أوي"، لترد عليها أبو ضيف قائلة: "أنا بحب كده، بحب السمار".‏

يذكر أن سلمى أبو ضيف شاركت في بطولة مسلسل "طلعت روحي" مع إنجي وجدان، نيقولا معوض، ‏إنعام ‏سالوسة، ‏ميار ‏الغيطي، ‏إسلام إبراهيم، أحمد فريد، ومن تأليف شريف بدر الدين، ووائل حمدي، بجانب ورشة ‏كتابة مكونة ‏من: إنجي ‏قاسم، ومحمد ‏فوزي، ‏ومحمد هشام عبيه، وسمر طاهر، ونهال سماحة، وأماني أبو العينين، ‏وضحى إبراهيم، إخراج رامي ‏رزق الله.‏ ‏