» زوجة لاعب كرة قدم شهير تشعل إنستجرام

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لقاء الخميسي
لقاء الخميسي

متابعات-علا خطاب

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انستجرام

فستان أسود

لقاء خميسي

أثارت الفنانة لقاء الخميسى، جدلاً واسعًا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بنشرها صور جديدة خلال ظهورها في إحدى المناسبات مع أصدقائها.

خطفت الفنانة لقاء الخميسى الأنظار فى الصور بإطلالة كلاسيك، مرتدية فستانًا أسود قصيرًا وذا أكمام طويلة، وتميز التصميم بالبساطة وبأنه لا يحمل أى نقوشات.

وانتعلت الفنانة لقاء الخميسى حذاء صيفيا أنيقا ذا كعب عالٍ باللون الأسود، كما أكملت إطلالتها ببعض المجوهرات التي تمنحها مظهرا جذابا، واعتمدت على تسريحة شعر بسيطة، فيما وضعت مكياج مرتكزا على طلاء شفاه باللون النبيتى.









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