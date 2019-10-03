لكتابة رواياته.. حقيقة تناول مؤلف مشهور "حبوب هلوسة"

خرج الكاتب أحمد مراد، عن صمته، كاشفًا أنه لم يتناول أي حبوب مهلوسة من أجل كتابة رواية "الفيل الأزرق" أو أي رواية أخرى من رواياته.

وأوضح "مراد" خلال لقاء مع برنامج "عرب وود" أنه يطلق العنان لخياله وأفكاره خلال الكتابة.

يذكر أن فيلم "الفيل الأزرق" في جزئيه الأول والثاني حقق نجاحا كبيرا، وتخطت إيرادات الجزء الثاني الذي يعرض في السينمات الآن حاجز الـ100 مليون جنيه.