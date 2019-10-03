أمير سعودي ينهي خلافا بين أسرتين استمر 20 عاما!

03 أكتوبر 2019 - 11:37 ص

أنهى أمير منطقة عسير، تركي بن طلال بن عبد العزيز، ضمن مبادرة السلم المجتمعي التي أطلقها منذ أشهر، خلافا استمر قرابة 20 عاما بين أسرتي آل محيا وآل لافي من بللحمر شمال مدينة أبها.









وقال الأمير تركي بن طلال خلال زيارة تفقدية، أمس الأربعاء، لمركز بللحمر التابع لإمارة منطقة عسير في حديثه للأهالي: "إنفاذا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز في تحقيق السلم المجتمعي بين أفراد المجتمع، أزف لكم البشرى بإنهاء هذا الخلاف الذي قارب 20 عاما بين هاتين الأسرتين العريقتين من بللحمر"، بحسب صحيفة "الأيام".







