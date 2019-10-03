» «بيراميدز» يبحث مواصلة قطار الانتصارات على حساب طنطا

03 أكتوبر 2019 - 10:11 ص

يحل فريق بيراميدز ضيفاً ثقيلا على نظيره طنطا فى الثالثة عصر اليوم الخميس على استاد طنطا الرياضى ضمن منافسات الجولة الثانية لمسابقة الدوري العام.

ومن جانبه طالب الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بمواصلة قطار الانتصارات المحلية للحفاظ على صدارة المسابقة مشدداً على ضرورة عدم الاستهانة بقدرات فريق طنطا العائد لدوري الأضواء والشهرة برغبة وعزيمة للبقاء بين الكبار.

فيما شدد أيمن المزين المدير الفنى لطنطا على لاعبيه بضرورة مواصلة قطار المفاجآت فى المسابقة بتحقيق الانتصارات المتتالية لضمان تفادى شبح الهبوط مبكراً وعدم الدخول فى دوامة الحسابات التى تزيد من الضغوط على كاهل اللاعبين.

وكان بيراميدز تغلب على شباب بلوزداد الجزائري بهدف دون مقابل في المباراة التي جمعتهما بملعب "5 يوليو" بالعاصمة الجزائرية، ليتفوق في مجموع مباراتي الذهاب والإياب بنتيجة 2 – 1.

على الجانب الآخر استطاع أبناء السيد البدوى تحقيق أول فوز لهم فى الجولة الأولى من مسابقة الدورى الممتاز على حساب وادى دجلة بهدف نظيف.