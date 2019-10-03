"موسى": اللي هيمسك العصاية من النص ميلزمناش

03 أكتوبر 2019 - 09:59 ص





قال الإعلامي أحمد موسى، لازم نشتغل على الناس اللي ضد البلد ونخليهم ينشغلوا بالداخل عندهم، لأنهم بيستهدفوا إحداث مشاكل تشغلنا ومانقدرش نواجههم ونسيب الساحة لعناصرهم النائمة الموجودين في مؤسساتنا".



وأضاف موسى خلال برنامجه "على مسئوليتي" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"،:"لما المسئول يلاقي حد إخواني بيحرض ضد بلده، هو وضميره، لازم يتخذ إجراء ضده ويكون على قدر المسئولية، مش هنفضل نطبطب على الإخوان وهما عايزين يهدموا الدولة المصرية".



وتابع :"المسئول اللي بيمسك العصاية من النص مايلزمناش، لأن البلد أهم و هي الأبقى والأقوى، ودايما بقولها بأعلى صوت إننا بندعم جيشنا ورئيسنا، لازم تدافع عن بلدك من غير ماتتراجع أو تتزحزح".

