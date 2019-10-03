تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس

03 أكتوبر 2019 - 09:49 ص

استقرت أسعار الدولار في البنوك اليوم الخميس 3/10/2019 وسجلت العملة الخضراء 16.24 جنيه للشراء، و16.34 جنيه للبيع في البنك المركزي.