» معلمة تقطع شرايين يدها داخل فصل دراسي والسبب صادم

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كشف الإعلامي شريف عامر، تفاصيل قيام معلمة بقطع شرايين يدها أثناء تواجدها بمدرسة ناصر الإبتدائية المشتركة بمحافظة قنا.

وقال "عامر"، من خلال برنامج "يحدث في مصر" المذاع علي فضائية "إم بي سي مصر"، إن المعلمة قامت بقطع شرايين يدها اعتراضًا علي قرار نقلها.

 وأضاف" عامر"، أن المعلمة تبلغ من العمر 30 عاما، وكان قد صدر ضدها قرار بالنقل منذ عام ولكنها رفضت تنفيذ القرار.

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