موسى: هذا أغرب ما قاله "مبارك" لأمير قطر حين التقيا

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مبارك

أحمد موسى

روى الإعلامي أحمد موسى - مقدم برنامج "على مسؤوليتي" - قصة طريفة حدثت بين الرئيس الأسبق حسني مبارك ، وأمير قطر السابق حمد بن خليفة.

وقال "موسى" في برنامجه المذاع على قناة "صدى البلد": "مير قطر السابق حمد بن خليفة طلب من ملك السعودية السابق فهد بن عبدالعزيز التوسط لترتيب مقابلة مع الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك في القاهرة، ولم يكن وقتها مبارك يرغب في لقائه، ولكن بعد حديثه مع الملك فهد وافق على اللقاء، وبالفعل اجتمعا بمصر".

وأضاف: "عندما التقيا قال له مبارك :(هو كل واحد فيكم يحى ينقلب على أبوه وياخد من الحكم؟).

   وتابع موسى :"مبارك شعر بأن حمد زعل قاله ماتزعلش يا أخي أنا بهزر معاك".

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