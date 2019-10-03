  • الخميس 03 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر10:25 ص
بحث متقدم
رغد صدام حسين

ابنة صدام حسين تعلق على التظاهرات "الدموية" بالعراق

قمر

فنانة شهيرة ترقص بـ"البكيني" وتثير ضجة

الفيشاوي وزوجته

فنان شهير يقبل زوجته علنًا ويعلق:"الصلاة على النبي"

الإعلامي أحمد موسى

"موسى": اللي هيمسك العصاية من النص ميلزمناش

حادث تحطم الطائرة الجزائرية

قتلى في تحطم طائرة بولاية كونيتيكت الأمريكية

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي:" مش هنسكت تاني "

الدولار

تعرف على أسعار الدولار اليوم الخميس

مرتضى منصور

هجوم ناري من مرتضى منصور على "صلاح": لازم تفهم

أحمد موسى

موسى: هذا أغرب ما قاله "مبارك" لأمير قطر حين التقيا

متعب

شاهد .. ماذا فعل "متعب" حين رأى البدري في قرعة أمم أفريقيا؟

تحت 23 سنة

شاهد .. ماذا فعل "متعب" حين رأى البدري في قرعة أمم أفريقيا؟

الرياضة

متعب
متعب

أحمد عادل شعبان

أخبار متعلقة
#

مرتضى: بحذرك يا "خطيب" من اللي حصل امبارح

#

ماذا فعل حاج فلسطيني في صورة الملك سلمان؟

#

«ماني» يقود هجوم السنغال أمام الجزائر

#

مجموعة مصر.. القائمة النهائية لمنتخب أوغندا

عماد متعب

تداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة تجمع بين الهداف الأسطوري للنادي الأهلي عماد متعب ، وحسام البدري المدير الفني لمنتخب مصر.

والتقط "متعب" صورة مع "البدري" في حفل قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة ، حيث ظهر متعب والبدري مبتسمان للغاية.

ويبدو أن الخلاف الموجود بين الاثنين انتهى إلى غير رجعة ، حيث دأب "متعب" على مهاجمة "البدري" واتهامه بأنه السبب في اعتزاله لكرة القدم ، فضلا عن رفضه العمل في جهاز المنتخب بعد اختياره مديرًا فنيا.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (2)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» بـ"مبلغ خيالي"..طليقة ملك ماليزيا تثير الجدل من جديد
» «بيراميدز» يبحث مواصلة قطار الانتصارات على حساب طنطا
» الزمالك يبحث عن ذاته أمام "المقاصة"
» السيطرة على حريق فى شقة ببولاق الدكرور
» فنانة شهيرة: حياتي ساءت بعد انفصالي عن زوجي الفنان
» عبد الحفيظ يفجر مفاجأة مدوية عن صالح جمعة
» تعليق ناري من رضوى الشربيني على أزمة "مصطفى أبو تورتة"
» هجوم ناري من مرتضى منصور على "صلاح": لازم تفهم
» محمد رمضان يرد على سخرية الآلاف منه: والله اتلخبطت
» الكاف يلمح إلى استبعاد الزمالك من دوري الأبطال واعتباره مهزوما
» الأهلي يكتسح الإنتاج الحربي برباعية

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • ظهر

    11:49 ص

  • فجر

    04:32

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:11

  • مغرب

    17:43

  • عشاء

    19:13

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف