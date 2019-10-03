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مفاجأة

مصير الزمالك في دوري الأبطال معلق على إمضاء من الخطيب

الرياضة

الخطيب
الخطيب

أحمد عادل شعبان

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الخطيب

كشف الإعلامي الرياضي أبو المعاطي زكي - مقدم برنامج "نجم الجماهير" - عن مفاجأة من العيار الثقيل .

وقال "زكي" في برنامجه إن محمود الخطيب - رئيس الأهلي - عضو في إحدى لجان الاتحاد الأفريقي (كاف) التي ستحسم مصير مباراة الزمالك وجينراسيون السنغالي.

وأشار "زكي" إلى أن اللجنة مكونة من 17 عضوًا وأن تصويت الخطيب قد يحسم مصير الزمالك في دوري أبطال أفريقيا.

وطالب "زكي" محمود الخطيب بضرورة عدم الحضور في تلك اللجنة أثناء مناقشة مباراة الزمالك رفعا للحرج.

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