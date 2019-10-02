» تجديد حبس 9 متهمين بالتحريض ضد الدولة 15 يومًا

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حسن علام- متابعات

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تجديد حبس 3 متهمين في "الانضمام إلى جماعة إرهابية"

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حبس متهم بمشاركة جماعة إرهابية في تحقيق أهدافها

التحريض

النيابة العام

ضد الدولة

جددت النيابة العامة  حبس 9 متهمين 15 يوما احتياطيا على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة العامة في  اتهامهم بالانضمام لجماعة إرهابية ونشر شائعات وبيانات كاذبة للتحريض ضد الدولة المصرية . 

 
المتهمون المحبوسون احتياطيًا على ذمة التحقيقات فى القضية، حسين عبد الحميد، ومحمد فتحي، والسيد عطية، وإبراهيم عوض، وأحمد حسين، وشعبان محمد، وماهر مبروك، ومصطفي إبراهيم، وغادة شاهين. 
 
وأسندت النيابة إلى المتهمين ارتكاب جرائم  الانضمام إلى جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.
 
ووجهت النيابة للمتهمين تهم نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية بالبلاد بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.
 
كانت الأجهزة الأمنية ألقت القبض على المتهمين، بعدما كشفت التحريات الأمنية عن تورطهما في جرائم متعلقة بالاشتراك مع آخرين بتكوين جماعة أنشئت على خلاف أحكام القانون والدستور تستهدف زعزعة الأمن القومي للبلاد.


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