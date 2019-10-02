تحرك عاجل في البرلمان بشأن سد النهضة

02 أكتوبر 2019 - 08:11 م

شهد مجلس النواب، تحركًا عاجلًا اليوم الأربعاء، بشأن سد النهضة الإثيوبي، عقب تعثر المفاوضات بين القاهرة وأديس أبابا.

وخلال جلسة اليوم، قدم النائب عبد الحميد كمال، عضو مجلس النواب، بيانا عاجلا للمجلس النواب حول، تصريحات المدير التنفيذي لسد «النهضة» ضد مصر، التي شملت تهكما، بحسب ما جاء في بيان صادر عنه.

وقال « كمال»، إنه "استنادا لنص المادة 134من الدستور والمادة 197 من اللائحة الداخلية، نرجوا توجيه بيان عاجل وطلب إحاطة إلى وزير الخارجية حول تصريحات المدير التنفيذي للمكتب الفني لسد النهضة الإثيوبي «أحمد نجاش».

ولفت إلى قول «نجاش» «إن مصر تتصرف كأنها صاحبة سد النهضة واقتراحها مضحك»، مضيفا: «هو تصرف غير مقبول عن مصر ويجب التعامل معه بحزم في هذا الملف حفاظا على حق الشعب المصري وحصته التاريخية في مياه النيل».

وتابع النائب: «المسؤول الإثيوبي قام بالتهكم على مصر بالقول أن اقتراحات مصر دائما ما تثير الضحك وأن ما تقترحه مصر سيؤثر بشكل كبير على إثيوبيا»، مضيفا: «تجاهل المسؤول الإثيوبي حق مصر التاريخي بالاتفاقيات الرسمية في حصة مصر في مياه النيل».

وقال «كمال»: «باعتبار أن الأمر عاجل وخطير وهناك تصعيد من الجانب الإثيوبي وتجاهل حق مصر ومطالبها الشرعية، الذي سبقه منذ أيام إعلان فشل مفاوضات سد النهضة، برجاء توجيه بيان عاجل واستدعاء وزير الخارجية لتوضيح الأمر، الذي يهم الشعب المصري والأمن والسلم الاجتماعي».