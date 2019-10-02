  • الأربعاء 02 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر09:48 م
بحث متقدم
ارشيفية

بشرى قريبًا.. زيادة حصة المواطن في بطاقة التموين

أرشيفية

لرصد «الإخوان».. هل تفلح تحركات مراقبة المدارس بالكاميرات؟

الزمالك

بيان ناري للاتحاد السنغالي ضد الزمالك: «تعرضنا للإهانات»

الاهلى والانتاج الحربى

بث مباشر.. مباراة الأهلي والإنتاج الحربي

البرلمان

تحرك عاجل في البرلمان بشأن سد النهضة

صورة الحادث

حادث بشع بالصور.. قطار يدهس سيارة أطفال بالبحيرة

أرشيفية

«الأعلى للإعلام»: حجب قنوات بانوراما دراما من الظهور

مظاهرات العراق

مشاهد مثيرة من تظاهرات العراق.. ونشطاء: ربيع عربي جديد

الحديد

4 أسباب وراء الانخفاض الحاد في أسعار الحديد

بكري وساويرس

شاهد.. صدام عنيف بين «بكري» و«ساويرس»

ارتفاع قتلى الاحتجاجات في العراق إلى 7 بينهم شرطي

عرب وعالم

أرشيفية
أرشيفية

حسن علام- متابعات

أخبار متعلقة
#

بعد اشتعال المظاهرات بالعراق.. الجيش يتدخل

#

الهند.. ارتفاع قتلى الفيضانات إلى 350

#

ارتفاع قتلى احتجاجات «الأبيض» في السودان لـ8

#

سقوط 4 قتلى في الاعتداء على احتجاجات السودان اليوم

الاحتجاجات

7 قتلى

ارتفعت حصيلة الاحتجاجات في العراق إلى سبعة قتلى بينهم شرطي، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية "فرانس برس" في نبأ عاجل، مساء اليوم، دون أن تذكر الوكالة الفرنسية مزيدا من التفاصيل.

وكان مجلس الأمن الوطني العراقي، أكد في وقت سابق، اليوم، على "حرية التظاهر والتعبير والمطالب المشروعة للمتظاهرين"، مستنكرا "الأعمال التخريبية التي رافقت المظاهرات"، وشدد المجلس - في بيان أصدره عقب اجتماعه الطارئ برئاسة رئيس الوزراء عادل عبدالمهدي - على اتخاذ الإجراءات المناسبة لحماية المواطنين والممتلكات العامة والخاصة، وكذلك تحديد قواطع المسؤولية للقوات الأمنية"، مشيرا إلى "تسخير كافة الجهود الحكومية لتلبية المتطلبات المشروعة للمتظاهرين"، وفقا لما ذكرته قناة "سكاي نيوز عربية" الإخبارية.

وأشار مجلس الأمن، إلى أهمية دور الإعلام في التوعية بأهمية الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها، من خلال الإعلام الحكومي وشبكة الإعلام العراقي ووسائل الإعلام الوطنية، بتسليط الضوء على الجهود والمنجزات الحكومية المبذولة في المجالات كافة، وكشف الخروقات وأي عملية اعتداء أو حرق أو نهب للممتلكات العامة والخاصة واستهداف القوات الأمنية التي تؤدي واجبها بحماية المتظاهرين بمختلف الوسائل"، وفقا لما ذكرته وكالة أنباء "الشرق الأوسط".


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (2)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» الشوط الأول.. الأهلي يتقدم على الإنتاج الحربي
» تجديد حبس 9 متهمين بالتحريض ضد الدولة 15 يومًا
» بث مباشر.. مباراة إنتر ميلان وبرشلونة
» «الديهي»: «مكسوف جدًا نفسي اتسدت مما حدث في كورنيش الإسكندرية»
» أسعار الذهب تقفز بشكل حاد خلال التعاملات المسائية
» بث مباشر.. مباراة ليفربول وريد بول
» أول تعليق من «شبانة» على اتهامات هشام يونس
» مجموعة مصر في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا
» ارتفاع قتلى الاحتجاجات في العراق إلى 7 بينهم شرطي
» ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج إلى 2.6 مليار دولار
» «أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام الإنتاج الحربي

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف