» مجموعة مصر في أمم إفريقيا تحت 23 عامًا

أمير سعد
أسفرت قرعة بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019 تحت 23 عامًا، عن وقوع منتخب مصر الأولمبي في المجموعة الأولى مع منتخبات غانا و الكاميرون ومالي.
وأقيمت القرعة بقصر الحرملك بمنتزه الأسكندرية بين 8 منتخبات أفريقية تترأس مصر إحدى مجموعتيها باعتبارها البلد المنظم فيما تأتي نيجيريا بطل النسخة السابقة على رأس المجموعة الأخرى
يشارك في البطولة التي ستقام بالقاهرة خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل 8 منتخبات إفريقية هي: الكاميرون، كوت ديفوار، غانا، جنوب إفريقيا، زامبيا، مالي إضافة إلى مصر ونيجيريا
وتعد البطولة في الوقت نفسه مؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية طوكيو 2020 ، حيث يتأهل مباشرة الفرق الثلاثة الأولى.
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