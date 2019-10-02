  • الأربعاء 02 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر07:17 م
بحث متقدم
أرشيفية

«الأعلى للإعلام»: حجب قنوات بانوراما دراما من الظهور

مظاهرات العراق

مشاهد مثيرة من تظاهرات العراق.. ونشطاء: ربيع عربي جديد

الحديد

4 أسباب وراء الانخفاض الحاد في أسعار الحديد

بكري وساويرس

شاهد.. صدام عنيف بين «بكري» و«ساويرس»

أرشيفية

الحكومة: الأحد المقبل.. إجازة رسمية

مصطفى مدبولي

بيان هام من الحكومة بشأن الأحداث الأخيرة

مصطفى وخطيبته

«مصطفى أبو تورتة» يخرج عن صمته ويفجر مفاجأة

عمالة مصرية

الكويت: الاستغناء عن 10% من الوافدين

الزمالك

تطورات مفاجئة بشأن أزمة الزمالك وجينيراسيون

الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

«عبدالعال» ينفي تصريحات بشأن «هتلر»

تحت 23 عامًا

«الجنايني» رئيسًا للجنة المنظمة لبطولة أمم إفريقيا

الرياضة

الجنايني بعد هزيمة الأهلي: "كل ما أفتح التليفزيون ألاقيهم شايليين 3"
الجنايني بعد هزيمة الأهلي: "كل ما أفتح التليفزيون ألاقيهم شايليين 3"

أمير سعد

أخبار متعلقة
#

سر انتفاضة «اليد المصرية» من «الظل» إلى «العالمية»

#

مصر تتفوق على الكونغو بثنائية "المحمدي وصلاح"

#

أبوريدة يطالب لاعبي المنتخب المصري بهذا الأمر الهام

#

مجانًا.. مكتبة الإسكندرية تفتح أبوابها أمام جماهير أمم إفريقيا

الحديد

طن الحديد،

اسعار الحديد

سعر الحديد

اختير عمرو الجناينى رئيس اللجنة الخماسية المُكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم، لمنصب رئيس اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 عامًا التى تستضيفها مصر خلال الفترة من 8 إلى 22 نوفمبر المقبل.

وكان حسام الزناتى مدير لجنة المسابقات اختير لمنصب مدير البطولة، بعدما عمل من قبل فى بطولة أمم أفريقيا 2019 للكبار التى استضافتها مصر خلال الفترة من 21 يونيو حتى 19 يوليو الماضيين، ضمن المساعدين لمدير بطولة أمم أفريقيا الماضية.

ويضع مسئولو اللجنة الخماسية ووزارة الرياضة أمالا كبيرة على منتخب مصر الأولمبى بقيادة شوقى غريب، من أجل تحقيق لقب بطولة الأمم الأفريقية، خاصة بعد أن خرج المنتخب الأول من دور الـ16 عقب الهزيمة 0/1 أمام جنوب أفريقيا وتوزيع البطولة التى استضافتها مصر.

وتقام فى السابعة مساء اليوم الأربعاء قرعة بطولة أمم أفريقيا تحت 23 سنة والتى تستضيفها مصر، بالمنتزه بالإسكندرية بمشاركة 7 منتخبات بالإضافة إلى مصر، ويتأهل أصحاب المراكز الثلاث الأولى مباشرة إلى نهائيات أولمبياد طوكيو 2020.

ويحضر القرعة وفد كبير من الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني وأعضاء لجنة إدارة الاتحاد ووليد العطار القائم بأعمال المدير التنفيذي والجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري ومحمد بركات مدير المنتخب بالإضافة إلى جميع أعضاء الجهاز الفني للمنتخب الوطني الأولمبي بقيادة شوقي غريب المدير الفني و د. علاء عبد العزيز مدير الفريق.


تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (2)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» «أجاي» يقود هجوم الأهلي أمام الإنتاج الحربي
» ضبط 8 أشخاص لاتهامهم باختطاف عامل بالمقطم
» تعرف على سعر الدولار في التعاملات المسائية
» قرعة أبطال إفريقيا تحسم مصير مباراة الأهلي والريال
» «الإفتاء» توضح حكم تجسس أحد الزوجين على تليفون الآخر
» وزير الري يوجه بمتابعة مياه النيل على مدار الساعة
» «يانكون»: «الشناوي» أفضل حارس دربته في حياتي
» أوراوا الياباني يقترب من نهائي دوري أبطال آسيا
» انتحر رجل سعودي بسبب خلافات مع زوجته
» تعليق غريب من محمد هنيدي على تريند "مصطفى أبو تورتة"
» ظهور جريء لـ«هيفاء وهبى»

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • فجر

    04:32 ص

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف