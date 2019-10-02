شاهد.. صدام عنيف بين «بكري» و«ساويرس»

02 أكتوبر 2019 - 06:33 م

اتهم النائب البرلماني مصطفى بكري، رجل الأعمال نجيب ساويرس، بانه استضاف إعلامي صهيوني في مهرجان الجونة، وقام بخداع الفنانين وجعله يتصور معهم.

وعلَق رجل الأعمال نجيب ساويرس، على ما أثير حول استضافة صحفي إسرائيلي خلال مهرجان الجونة السينمائي الذي نُظم في نهايات سبتمبر الماضي في مصر.

تعليق ساويرس جاء لدى رده على سؤال طرحه أحد متابعيه بشأن ما قاله عضو مجلس النواب والكاتب الصحفي مصطفى بكري عن استضافة مهرجان الجونة لصحفي إسرائيلي.

وقال ساويرس: "أولا هو عربى فلسطيني ثانيًا محدش يعرف جواز سفره ايه ثالثا هو جه لوحده.. رابعًا أنا مبردش على الأخ ده (يقصد مصطفى بكري) بصفة عامة".



اولا هو عربى فلسطيني ثانيا محدش يعرف جواز سفره ايه ثالثا هو جه لوحده .. رابعا انا مبردش على الأخ ده بصفة عامة https://t.co/ZSEiE3AUJp — Naguib Sawiris (@NaguibSawiris) October 2, 2019

وكان مصطفى بكري كتب عبر حسابه في تويتر: "نجيب ساويرس يستضيف مقدم برامج اسرائيلي في مهرجان الجونة ويطلب منه التصوير مع الفنانين دون أن يعرفهم بنفسه، وهو المأزق الذي وقع فيه محمد هنيدي - كده برضه يا نجيب تخدع الفنانين وتدعو الصهاينة لمهرجان الجووووونة".

تغريدة بكري جاءت في معرض تعليقه على تغريدة كتبها أحد مُعجبي الفنان المصري محمد هنيدي، قائلا إن الشخص الذي ظهر معه في إحدى الصور على هامش المهرجان هو "شادي بلان مقدم برامج إسرائيلي".



نجيب ساويرس يستضيف مقدم برامج اسرائيلي في مهرجان الجونة ويطلب منه التصوير مع الفنانين دون ان يعرفهم بنفسه ، وهو المأزق الذي وقع فيه محمد هنيدي - كده برضه يانجيب تخدع الفنانين وتدعو الصهاينة لمهرجان الجووووونه pic.twitter.com/mIp05Q7lbX — مصطفى بكري (@BakryMP) September 30, 2019

وهو ما دفع هنيدي وقتها للقول: "أنا ماعرفش مين أصلا ده .. أنا اتصورت مع آلاف الأشخاص هناك وأكيد أي حد جاي يتصور معايا وأنا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلع بطاقتك".

وأصبح مهرجان الجونة السينمائي الدولي علامة على خارطة مهرجانات السينما منذ انطلاقه العام الماضي في مدينة الجونة، وهي عبارة عن منتجع سياحي على ساحل البحر الأحمر. وفي 1990، قامت شركة أوراسكوم للفنادق والتنمية، المملوكة لأفراد من عائلة ساويرس، بتطوير مجموعة من جزر المنطقة ضمن مشروعاتها السياحية.



انا ماعرفش مين اصلا ده .. انا اتصورت مع الاف الأشخاص هناك واكيد اي حد جاي يتصور معايا وانا في مصر ومهرجان مصري مش هقوله طلع بطاقتك — Mohamed Henedy (@OfficialHenedy) September 30, 2019