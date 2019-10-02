» «يانكون»: «الشناوي» أفضل حارس دربته في حياتي

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الاهلى

الشناوى

أبدى ميتشيل يانكون، مدرب حراس الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي رضائه عن مستوى محمد الشناوي، مشيرًا إلى أن الحارس يعد أفضل لاعب دربه في مسيرته.

وقال يانكون في تصريحات لصحيفة كالتشيو ميركاتو الإيطالي: "الأهلي يريدون دائمًا الفوز، يبدو الأمر كما لو كنا نتحدث عن ريال مدريد أو يوفنتوس، في دولاب بطولاتهم لديهم 41 بطولة دوري و 36 كأس مصر و8 دوري أبطال والكثير من الألقاب".

وأضاف :"أقوى حارس مرمى دربته في مسيرتي؟ هو الموجود حاليًا في الأهلي، اسمه محمد الشناوي وكان الأفضل في المباراة بين مصر وأوروجواي في كأس العالم الأخيرة".

وأضاف: "يبلغ طوله 194 سم، وهو جيد في الخروج للتصديات ولديه ردود فعل رائعة، في رأيي إنه جاهز بالفعل للاحتراف في أوروبا".


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