» وزير الري يوجه بمتابعة مياه النيل على مدار الساعة

02 أكتوبر 2019 - 05:04 م

وجه الدكتور محمد عبد العاطى، وزير الموارد المائية والري، بضرورة قيام كافة أجهزة الوزارة المختلفة بالمتابعة المستمرة لإيراد مياه نهر النيل على مدار الساعة.

جاء هذا في اجتماع اللجنة الدائمة لتنظيم إيراد نهر النيل، برئاسة «عبد العاطي»، لبحث موقف فيضان النيل العام المائي الحالي وتأثيره على إجمالي الموارد المائية في مصر وما يتطلبه ذلك من تنفيذ آليات إدارة وتوزيع المياه بحيث تفي بأغراض الاستخدامات المختلفة.

كذلك الإجراءات المطلوبة لتأهيل ورفع كفاءة وإحلال وتجديد أفمام ومصبات الترع، وتحديث خرائط تلك الزمامات بطريقة آلية.

وخلال الاجتماع عرضت اللجنة وضع إيراد نهر النيل عن موسم الفيضان الجاري، وتبين أن معدل الامطار خلال سبتمبر حتى الآن أعلى من المتوسط ما يبشر بإيراد أعلى من المتوسط.

ووجه الوزير بضرورة قيام كافة أجهزة الوزارة المختلفة بالمتابعة المستمرة على مدار الساعة لمعدلات الأمطار وقياسات حجم إيراد النهر الوارد واتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لإدارته بالشكل الأمثل.

وناقشت اللجنة خلال الاجتماع إجراءات إدارة موسم السيول للعام الجاري، حيث تم توضيح حزمة الإجراءات التي اتخذتها الوزارة بكافة المناطق التابعة لولايتها على مستوى الجمهورية وأثر تلك الإجراءات على درء مخاطر الأمطار والسيول لهذا العام والاستفادة من مياه الأمطار والسيول وتقليل فرص إهدارها وذلك بفضل التوسع في نظام التنبؤ.

واستعرضت اللجنة موقف إجراءات المتابعة المستمرة والمعاينات على الطبيعة ومنها تطهير المصارف خاصة التي تستقبل مخرات السيول وجاهزية مراكز الطوارئ للتعاون مع كافة القطاعات وكذلك جاهزية المحطات وجسور المصارف لاستيعاب أية زيادات في مناسيب المياه نتيجة لمخاطر الأمطار والسيول والطقس السيئ إضافة إلى جاهزية المحطات الحرجة بغرب الدلتا مثل (المكس - الطابية – القلعة – الخيري – تروجة – ادكو).