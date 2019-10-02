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الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

«عبدالعال» ينفي تصريحات بشأن «هتلر»

«عبدالعال» ينفي تصريحات بشأن «هتلر»

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الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب
الدكتور علي عبدالعال رئيس مجلس النواب

متابعات - الطيب حسين

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مجلس النواب

هتلر

السيسي

على عبدالعال

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب اليوم الأربعاء، أنه لم يشيد بالزعيم النازي أودولف هتلر.

جاء هذا خلال الجلسة العامة للبرلمان، حيث قال: «هتلر ارتكب العديد من الجرائم والخطايا بحق العالم ولا يمكن أن يشيد به».

ولفت إلى أنه أشاد بالبنية التحتية التي تمتاز بها ألمانيا وحققها الشعب الألماني، وتعد نموذجا فريدا في البنيات التحتية على مستوى العالم.

وقال إنه تحدث عن أن البنية التحتية ضرورة مهمة في بناء الدول، ودولة ألمانيا تعد نموذجا في ذلك، إلا أن بعض المغرضين خرجوا في تأويل حديثه بأنه يشيد بهذه الشخصية في إشارة لـ «هتلر»، مؤكدا أن هذا أمر غير منطقي ولا يمكن لأي شخص حصل على قدر بسيط ومتدن من التعليم أن يشيد بهذه الشخصية التي ارتكبت الجرائم والخطايا قائلا: «الإشادة بالشعب الألماني وبنيته التحتية ولا يمكن لأي دولة أن تتقدم إطلاقا إلا ببنية أساسية من محطات طاقة وأنفاق وكباري وهذا هو جسر التقدم».

وكانت وسائل إعلام مختلفة قد زعمت بأن رئيس مجلس النواب، قد شبه الرئيس  عبدالفتاح السيسي بزعيم الحزب النازي أدولف هتلر.

وقال «عبد العال» وفقا لوسائل الإعلام: «هتلر كانت له أخطاؤه، التي جعلته يتمدد شرقا وغربا، لكنه وضع بنية أساسية قوية للدولة الألمانية لا تزال حتى الآن هي القاطرة التي قادتها لتكون بين دول العالم الأول».


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