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"حماقي" يهدد هؤلاء النجوم: "احذروا"

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حماقي
حماقي

متابعات-علا خطاب

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ضمن المنافسة في حلقات برنامج "ذا فويس"، وجه الفنان محمد حماقي "رسالة تهديد" إلى زملائه في لجنة المدربين، أبلغهم فيها أنه لن يكون رقماً سهلاً في المنافسة هذا الموسم.

واستغل حماقي إحياءه حفلاً غنائياً بالإسكندرية، ليقوم أمام جمهوره بتوجيه رسالة تهديد إلى أحلام وراغب علامة وسميرة سعيد منافسيه في البرنامج.

وتحمس الجمهور بشدة مع طلب حماقي، وبعدها نظر حماقي إلى الكاميراً قائلاً: "الكلام لراغب وأحلام وسميرة"، ثم وجه سؤاله إلى الجمهور متسائلاً: "بتشجعوا فريق مين؟"، فردوا بحماس: "حماقي".

عاد بعدها حماقي ليخاطب زملاءه في لجنة التحكيم، قائلاً "خلوا بالكم"، وهو ما دفع الجمهور للهتاف باسم نجمه المفضل بعدها، ونشر حماقي هذا الفيديو عبر حسابه الرسمي على "إنستجرام".

ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث حرصت أحلام على التعليق على مقطع الفيديو قائلةً "مش قلتلك ملكش حل".

من جهتها، اعتبرت سميرة سعيد في تعليقها أن التنافس لن يحسم سوى في النهاية حيث علقت قائلة "العبرة في الآخر".

ويشهد الموسم الخامس من البرنامج منافسة شديدة بين فرق المدربين الأربعة، في ظل التغييرات والتجديدات التي طرأت واستحداث زر "البلوك" من أجل إشعال المنافسة. ويقوم المدربون في الوقت الحالي بتكوين فرقهم بمرحلة "الصوت وبس".


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