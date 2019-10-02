» بعد البكيني.. حلا شيحة تصدم جمهورها من جديد

خرجت الفنانة حلا شيحة عن صمتها، لترد على منتقديها بعد تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي صورة لها برفقة عدد من النجوم من بينهم المؤلف تامر حبيب والفنانة دينا الشربيني، أثناء تواجدهم على أحد شواطئ الجونة.

وظهرت حلا شيحة في الصورة مرتدية ”مايوه بكيني” وهو ما أثار الجدل بين المتابعين خاصة بعد الإطلالات التي ظهرت بها خلال فعاليات مهرجان الجونة السينمائي بعد فترة قصيرة من خلعها للحجاب.

لتخرج حلا شيحة، بعد ذلك بنشر صورة لها عبر حسابها الشخصي على موقع ”إنستجرام” وكتبت في تعليقها عليها قائلة: ”سعيدة كوني امراة مستقلة وأم لأجمل أربع أولاد وكل يوم تشرق شمس يوم جديد اشكر رب العالمين إنه أعطاني هذا اليوم ليكون أفضل يوم”.

وتابعت: ”يوم جديد .. بداية جديدة .. الماضي انتهي واليوم البداية مع الإصرار والقوة واليقين بالله والثقة بالنفس نصل لما نحب.. كوني أنت .. كوني كما تحبين صاحبة إرادة وصلابة أن تكوني فأنت امرأة كوني فخورة قوية” .