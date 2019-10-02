رئيس البرلمان: المتآمرون على مصر واحد مخمور والآخر مجنون

02 أكتوبر 2019 - 12:51 م

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف، قائلاً: "مش هنبطل كلام ولن يخيفنا ذلك على الإطلاق نحن نسير في الطريق الصحيح".





وقال في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن تلك الهجمة هدفها تعطيل مسيرة البناء، مضيفًا: "لكن الأرقام الصادرة من كل بيوت المال تؤكد غير ذلك، وهو ما أثار الغيرة والحسد لدى بعض الجهات الخارجية"، مؤكدًا أن الجيش المصري أحد أقوى جيوش العالم.





وأكد أن الهجوم على الجيش المصري هدفه التشكيك في القوات المسلحة، لأن المتآمرين على مصر لا يردون جيش قوي أو اقتصاد قوي، قائلا: "الحاقدين مجموعة في الداخل تتغذى من الخارج".





وأضاف: "لن أصف المتآمرين بأنهم حرافيش كما وصفهم البعض، لكنهم عبارة عن واحد مجنون والآخر مخمور"، مشيرا إلى أنهم قاموا بتصوير الجماهير بعد مباراة الأهلي والزمالك على أنهم متظاهرين ضد الدولة.



