  • الأربعاء 02 أكتوبر 2019
  • بتوقيت مصر01:21 م
بحث متقدم
بن نايف

بالصور.. ظهور الأمير محمد بن نايف فى عزاء الفغم

مبعوث صيني للوساطة بين السعودية وإيران

زعيم عربي يتوسط للتهدئة بين إيران والسعودية

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لن يمرر أي واقعة مخالفة للدستور داخل قاعة البرلمان.

رئيس البرلمان: المتآمرون على مصر واحد مخمور والآخر مجنون

الدكتور علي عبد العال

عبد العال يدعو رئيس الحكومة لإلقاء بيان أمام البرلمان

جثة

كشف لغز مقتل طبيب أسنان داخل شقته في الهرم

مصطفي ابو تورتة وعروسته

"مبروك يا عروسة".. آخر رسائل “مصطفى أبو تورتة” لخطيبته

رامز جلال

اعتراف صادم من فنان كويتية عن رامز جلال

ترمب

ترامب : ما يحدث انقلاب وليس عزلا

الكاتب الصحفي جمال خاشقجي

في ذكري رحيله..هذا ما كتبته خطيبة خاشقجي

الإعلامي وائل الإبراشي

الإبراشي: لازم نعترف و الكل يتحاسب

رئيس البرلمان: المتآمرون على مصر واحد مخمور والآخر مجنون

الحياة السياسية

أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لن يمرر أي واقعة مخالفة للدستور داخل قاعة البرلمان.
أكد الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، أنه لن يمرر أي واقعة مخالفة للدستور داخل قاعة البرلمان.

متابعات- الدويني فولي

أخبار متعلقة
#

"مرتضى": تذاكر نهائي كأس مصر لاعضاء الزمالك فقط

#

تعليق غير إيجابى للبرلمان الإيرانى على حادث ناقلات عمان

#

"على عبد العال" يصل إلى الصين في زيارة رسمية

#

حملة للقضاء على الحشرات والبعوض بالمدن السياحية

أكد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، أن الهجمة الشرسة ضد مصر لن تتوقف، قائلاً: "مش هنبطل كلام ولن يخيفنا ذلك على الإطلاق نحن نسير في الطريق الصحيح".

وقال في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، إن تلك الهجمة هدفها تعطيل مسيرة البناء، مضيفًا: "لكن الأرقام الصادرة من كل بيوت المال تؤكد غير ذلك، وهو ما أثار الغيرة والحسد لدى بعض الجهات الخارجية"، مؤكدًا أن الجيش المصري أحد أقوى جيوش العالم.

وأكد أن الهجوم على الجيش المصري هدفه التشكيك في القوات المسلحة، لأن المتآمرين على مصر لا يردون جيش قوي أو اقتصاد قوي، قائلا: "الحاقدين مجموعة في الداخل تتغذى من الخارج".

وأضاف: "لن أصف المتآمرين بأنهم حرافيش كما وصفهم البعض، لكنهم عبارة عن واحد مجنون والآخر مخمور"، مشيرا إلى أنهم قاموا بتصوير الجماهير بعد مباراة الأهلي والزمالك على أنهم متظاهرين ضد الدولة.

وتابع: "لو صورنا الموظفين وهما خارجين من الشغل هيقولوا مظاهرة، ولو صورنا المواطنين وهما داخلين أو خارجين المترو هيقولوا مظاهرة، مشهد المواطنين القادمين من الصعيد أو وجه بحري في محطة قطار رمسيس ممكن يصوروه على أنه مظاهرة".

تقييم الموضوع:


النسخة الورقية لجريدة المصريون

مقالات اليوم

عبد الناصر.. من يفسر لنا هذه الظاهرة؟!

محمود سلطان

ماذا قالت هيلاري كلينتون عن مرسي؟

فراج إسماعيل

نهضة.. مصر (2)

حسام فتحي

كيف غير الإسلام التاريخ الانسانى

د. هشام الحمامي

العلماني سافونا رولا

ياسر أنور

المفاهيم الإسلامية في قصيدة وقفة على طلل لمحمود غنيم

د. عبد الآخر حماد
شارك معنا

اخترنا لك

» ليفربول يخشى مفاجآت "سالزبرج"
» بـ "الفاظ خارجة" هيفاء وهبي تهاجم أحد متابعيها
» إنشاء أكبر متحف تاريخي عن السيرة النبوية بجاكرتا
» رسائل الأسمري للمستثمرين العرب والمصريين
» ظهور صادم لأحمد الفيشاوي وزوجته
» مروع.. لحظة انهيار جسر معلق.. وسقوط قتلى
» الإسماعيلى يواجه المصرى فى ديربى القناة
» بالفيديو.. فأر يرعب الصحفيين بالبيت الأبيض
» شاهد.. كيف أنقذت الفتاة سيارتها من السرقة
» وفاة رئيس اتحاد التايكوندو السابق
» السيسي يفتتح معرض «تراثنا».. اليوم

استطلاع رأي

هل تؤيد اختيار حسن شحاتة لتدريب منتخب مصر؟

  • عصر

    03:12 م

  • فجر

    04:31

  • شروق

    05:54

  • ظهر

    11:49

  • عصر

    15:12

  • مغرب

    17:44

  • عشاء

    19:14

من الى
أرشيفية
بألف هنا
أرشيفية
ياسمين البشبيشي
أرشيف