» ليفربول يخشى مفاجآت "سالزبرج"

02 أكتوبر 2019 - 12:47 م

يترقب عشاق الكرة العالمية، مساء اليوم مواجهات من العيار الثقيل فى الجولة الثانية لدور المجموعات بدورى أبطال أوروبا، حيث يحل إنتر ميلان الإيطالى ضيفًا على برشلونة فى ملعب «كامب نو»، ضمن منافسات المجموعة السادسة.

ويسعى برشلونة لاستعادة توازنه بعد أن عانى من تذبذب النتائج فى بداية الموسم الحالى وتعادل مع دورتموند الألمانى فى الجولة الأولى كما تعادل أيضًا إنتر ميلان مع سلافيا براج التشيكى بالجولة ذاتها.

ويتطلع ليفربول لتصحيح مساره سريعًا بعد الخسارة أمام نابولى حين يواجه ريد بول سالزبورج النمساوى الذى اكتسح جينك البلجيكى.