» بـ "الفاظ خارجة" هيفاء وهبي تهاجم أحد متابعيها

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هيفاء وهبي
هيفاء وهبي

متابعات-علا خطاب

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هيفاء وهبي

الفاظ خارجة

عقة الخواجة

تعرضت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي، لهجوم من أحد متابعيها، بعد نشرها صورًا من جلسة تصوير جديدة خضعت لها، حيث ظهرت مرتدية فستان أزرق قصير مع حذاء برقبة عالية من نفس لون الفستان.

علقت هيفاء على إحدى الصور كاتبة: "لو النوايا لها صوت.. يا فضيحة البشر!!. مين اكتر حدا بتتمنوا تعرفوا نواياه؟ وليش؟".

تفاعل الجمهور مع النجمة اللبنانية وردت على بعضهم، إلا أن إحدى المتابعات لم تعلق على الإطلالة أو أي شيء بل اكتفت بسب هيفاء مباشرة، لترد عليها الأخيرة بنفس اللفظ الذي استخدمته.

يشار إلى أن هيفاء وهبي تنشغل حاليا في تصوير فيلمها "عقد الخواجة"، وهو  من إنتاج شركة Snaper التى أسسها محمد وزيري مؤخرا لإنتاج عدد من الأفلام خلال الفترة المقبلة.

"عقد الخواجة" قصة كريم فاروق وسيناريو وحوار أمين جمال ومحمد أبو السعد وشريف يسرى وإخراج محمد حماقى فى أولى تجاربه الإخراجية بعدما عمل مساعداً للمخرج معتز التونى وأيضا المخرج محمد ياسين، ومن المقرر تصوير الفيلم بين القاهرة وأكثر من دولة أوروبية جارى الاستقرار عليها.



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