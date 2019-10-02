عبد العال يدعو رئيس الحكومة لإلقاء بيان أمام البرلمان

02 أكتوبر 2019 - 12:27 م

قال الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه سيدعو رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي، وعدد من الوزراء لحضور الجلسة العامة الأسبوع المقبل لإلقاء بيان أمام البرلمان.





وأضاف عبد العال، خلال الجلسة العامة، اليوم الأربعاء: "رئيس الوزراء مدعو إلقاء بيان لاستجلاء الحقيقة أمام المواطنين المصريين.. نحن نسير في الطريق الصحيح".



